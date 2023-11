Regione, respinto il ricorso di Di Natale. Iacucci rimane consigliere

la sentenza

CATANZARO Franco Iacucci resta consigliere regionale. Il Tribunale di Catanzaro (Francesca Garofalo presidente, Liberato Faccenda e Olimpia Abet) ha infatti respinto il ricorso presentato da Graziano Di Natale, primo dei non eletti nel collegio Calabria nord nelle liste del Pd. Secondo Di Natale, infatti, Iacucci «allorché si erano svolte le elezioni, ricopriva la carica di Presidente della Provincia di Cosenza, di Componente del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale Calabria e di Vice Presidente del CDA della Biblioteca Civica di Cosenza». Per il Tribunale però «i profili di ineleggibilità sollevati sono stati ritenuti insussistenti». Iacucci, che riveste la carica di vicepresidente del Consiglio regionale, è stato difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri, del foro di Catanzaro, che ha contestato la tesi avversaria secondo la quale l’essere Iacucci presidente della Provincia di Cosenza non comporta la ineleggibilità ma la incompatibilità che l’ex presidente aveva fatto cessare dopo la elezione nei tempi prescritti. Ugualmente infondati sono stati ritenuti dal Tribunale altri motivi esposti da Di Natale che è stato anche condannato alle spese di giudizio pari a 5.431 euro.