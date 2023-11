Caccia illegale nel Lametino, denunciate sei persone

controlli

LAMEZIA TERME Sorpresi in possesso di richiami acustici illegali nel Lametino. Per questo motivo i Nuclei Forestale dei carabinieri delle stazioni di Lamezia Terme e Nocera Terinese, con la collaborazione delle Guardie ecozoofile dell’Associazione “Fare Ambiente”, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 6 persone.

I militari, nell’ambito di mirati servizi antibracconaggio, hanno sorpreso in due distinte occasioni i sei, durante l’attività di caccia in località “Pian Del Duca” e “Pian del Duca”, rispettivamente in agro del Comune di Lamezia Terme-Nicastro e di Nocera Terinese. I richiami, in particolare, vietati dalla legge, riproducevano il verso del tordo e dell’allodola.

Nei confronti dei diversi cacciatori, residenti in differenti località del lametino e del cosentino, è scattato il sequestro – convalidato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme – oltre che dei richiami, anche delle armi, 6 fucili e diverse decine di cartucce calibro 12 e calibro 20 a piombo spezzato, per violazione delle norme sul prelievo venatorio di cui alla Legge 157 del 1992.