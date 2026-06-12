La Dda di Reggio chiede la condanna a 6 anni e 8 mesi per l’ex sindaco di Siderno Fuda

il processo

LOCRI Nella requisitoria tenuta davanti al Tribunale di Locri, il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Domenico Cappelleri, ha chiesto per Pietro Fuda, ex sindaco di Siderno, ex senatore anche ex assessore regionale una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione, pena ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Lo riporta la “Gazzetta del Sud”. Fuda è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: secondo gli inquirenti avrebbe fornito un contributo «indiretto ma rilevante» agli interessi del clan Commisso.

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