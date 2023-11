Diamante, torna domani l’appuntamento “la Giornata con il Sindaco”

“buone pratiche”

DIAMANTE Torna lunedì 20 novembre l’appuntamento “la Giornata con il Sindaco”, l’iniziativa che caratterizza da diversi anni l’amministrazione comunale di Diamante. Quest’anno sono gli alunni delle classi prime della Scuola Media di I grado dell’Istituto Comprensivo di Diamante a visitare il Palazzo di Città dove avranno occasione di conoscere da vicino il lavoro del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri e degli uffici comunali. Per i giovani alunni partecipanti, accompagnati dai loro docenti, al termine della mattinata il consueto pranzo in compagnia del Sindaco. Un appuntamento, quindi, dedicato all’educazione civica e che, come ha spesso sottolineato il Sindaco, l’Avv. Ernesto Magorno, che fin dall’inizio ha fortemente voluto l’iniziativa, “è finalizzata ad avvicinare gli studenti alle istituzioni” e offre la possibilità unica di conoscere “sogni, desideri e aspettative dei più giovani cittadini della nostra comunità”. Un ringraziamento viene rivolto dall’amministrazione alla Dirigente, professoressa Patrizia Barbarello, ai docenti dell’Istituto Comprensivo, ai Supermercati Vivo per la sensibilità dimostrata anche quest’anno e a quanti collaboreranno alla realizzazione dell’iniziativa.