Scontro di gioco nel campionato Allievi Under 17, portiere del Taverna salvato dal suo presidente

il fatto

MONTALTO UFFUGO Tragedia sfiorata oggi nel campionato Èlite (Allievi Under 17) tra Asd Taverna e Acri Academy. La partita allo stadio “Di Magro” di Taverna di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza era iniziata da pochi minuti quando, in uno scontro di gioco con un avversario, il portiere dell’Asd Taverna Danilo Ruffolo, è stato colpito alla testa perdendo immediatamente i sensi. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal suo presidente Sergio D’Acri che con una manovra ha liberato le respiratorie ostruite dall’inghiottimento della lingua. Pochi minuti dopo, è intervenuto sul terreno di gioco l’elisoccorso dell’ospedale di Cosenza con a bordo i sanitari. Danilo Ruffolo, in quel momento cosciente, è stato quindi trasportato a Cosenza per gli accertamenti del caso. La partita, dopo un consulto tra le due squadre, è stata sospesa dal direttore di gara.