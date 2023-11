Adriana Toman a “Telesuonano”: «Oliverio vinse le primarie ma dal PD ci chiesero di modificare i dati»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Le primarie ottenute nonostante l’avversione della dirigenza nazionale del Partito Democratico, il rifiuto dell’accordo con il Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano e dei suoi epigoni calabresi i fratelli Gentile, l’esperienza al governo della regione ed infine quello che viene definito un vero e proprio “abbattimento” per via giudiziaria. In “Pregiudizio di Stato”, il libro scritto da Adriana Toman ed edito da Città del Sole, c’è il racconto di 5 anni vissuti rocambolescamente da una delle più longeve personalità politiche calabresi, l’ex governatore Mario Oliverio. Adriana Toman è l’ospite di questa sera di Telesuonano, il format in onda alle ore 21.00 su L’altro Corriere TV (Canale 75). Di Oliverio la Toman è compagna e dell’ex Presidente traccia un profilo di governo evidentemente più che positivo indicando, al contempo, elementi preoccupanti. Sotto il profilo politico con il sabotaggio relativo al commissariamento della sanità calabrese e sotto l’aspetto giudiziario con l’ex Governatore coinvolto, scrive e dice la Toman, in una serie di “Fake Investigation” al solo ed unico scopo di condizionare il percorso politico della Regione. Durante Telesuonano la conferma di un retroscena inquietante, la richiesta del PD di diffondere un dato falso sull’esito delle primarie del PD vinte da Oliverio, allo scopo di mantenere un equilibrio numerico con l’area Renzi allora rappresentata dallo sconfitto Gianluca Callipo.

