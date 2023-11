Allagamenti e sottopassi impercorribili, il maltempo sferza Corigliano Rossano

allerta arancione

CORIGLIANO ROSSANO “Le forti perturbazioni sono arrivate ancor prima dell’orario di inizio dell’allerta arancione, dichiarata nel pomeriggio dalla Protezione Civile Regionale. Ad ogni modo il sindaco aveva già attivato, a partire dalla serata, il Centro Operativo comunale”. Lo riferisce una nota dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano. “Numerose – prosegue la nota – le segnalazioni di strade e scantinati allagati a causa della ingente quantità di acqua caduta in poche decine di minuti. Si segnalano i sottopassi impercorribili ed alcune strade intransitabili: Viale dei Normanni, Via xx settembre, Ponte Margherita ed altri. Le squadre del Comune sono già in giro lungo il territorio per mitigare i disagi, individuare tombini saltati, favorire il deflusso dell’acqua, segnalare pericoli, liberare le strade da auto in panne eccetera. Una auto era rimasta in panne anche in uno dei sottopassi ed è stata già rimossa e messa al sicuro. Le squadre di volontari stanno monitorando i torrenti ed è stata attivata anche la Croce Rossa per ulteriori emergenze causate dalla difficoltà di circolazione o altro. Attivati tutti gli impianti idrovori. Si segnala anche, alla luce delle tantissime segnalazioni, un grande impegno dei Vigili del Fuoco. Le perturbazioni intense dovrebbero durare, secondo le previsioni, fino alle 2.00 circa. Ovviamente si raccomanda caldamente la massima prudenza e non uscire di casa se non strettamente necessario. I numeri per eventuali segnalazioni alla Protezione Civile Comunale sono 0983/5491654 e 0983/5491653. Ogni eventuale evoluzione ed informazione utile – conclude l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano – sarà diramata dai canali istituzionali del Comune ai quali si chiede di prestare attenzione”. (Foto tratta dalla pagina facebook di Eugenio Forciniti).

