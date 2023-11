Anziano disperso nel Pollino, il sindaco di Cerchiara: «Le ricerche continuano»

il post

«Le ricerche del nostro concittadino Francesco Pesce proseguono incessantemente ad opera delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e dell’Associazionismo». Lo scrive sui social il sindaco di Cerchiara di Calabria, Antonio Carlomagno, in merito alla scomparsa di Francesco Pesce, 73 anni, disperso dalla serata del 18 novembre. «Ai fini di evitare interferenze con il lavoro dei soccorritori» scrive ancora «il sindaco invita a non diffondere notizie infondate e prive di ogni veridicità che creano solo tensione. I soccorritori non esiteranno ad informare l’opinione pubblica sull’agognato esito delle ricerche. Grazie».