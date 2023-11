Contributi ambientali, «Necessaria nuova sospensione per i vasi di plastica»

La richiesta

ROMA «L’entrata in vigore del contributo ambientale sui vasi in plastica utilizzati dal comparto florovivaistico prevista per il 31 dicembre 2023, come richiesto da Confagricoltura, dovrà essere ulteriormente prorogata dal CONAI». Lo sostiene Confagricoltura che aggiunge: «Ciò in relazione alla oggettiva necessità di proseguire il confronto tra le Amministrazioni competenti, il Conai e le associazioni imprenditoriali in modo da tener anche conto delle novità che sono in via di definizione a livello comunitario».

«Come Confagricoltura – si legge nella nota – da sempre chiede e come ha sostenuto durante tutto l’iter di approvazione della proposta della Commissione europea per un nuovo regolamento sugli imballaggi, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che apre alla possibilità di riconoscere il vaso come mezzo di produzione. Un intervento che confidiamo venga confermato anche nei successivi passaggi negoziali del provvedimento (attesi in Consiglio europeo e nel Trilogo) e approvato in via definitiva».

«Si conferma, quindi, la necessità – commenta il presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Florovivaismo di Confagricoltura, Luca De Michelis – più volte sottolineata da Confagricoltura, di approfondire il delicato tema dell’applicazione del CAC che avrebbe impatti negativi sul settore florovivaistico».