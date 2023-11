Rigassificatore, Occhiuto: «Il governo mi rassicura, sono abbastanza fiducioso»

IL FUTURO DI GIOIA TAURO

CATANZARO «Abbastanza fiducioso». Così si è definito il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, parlando del futuro del progetto del rigassificatore di Gioia Tauro a margine dell’incontro con Webuild. Al cronista che ha chiesto se avesse riposto in un cassetto l’idea di realizzare l’impianto, Occhiuto ha risposto: «No, anzi il governo mi ha detto che è favorevole a inserire la norma che prevede di qualificare il rigassificatore di Gioia Tauro come un’opera strategica nel prossimo Decreto Energia, che è un decreto che fermo nelle stanze del governo da qualche settimana e credo sarà licenziato a brevissimo». Occhiuto ha specificato che il Decreto Energia non contiene solo la previsione del rigassificatore di Gioia Tauro come opera strategica (insieme a quello di Porto Empedocle) ma contiene anche altre misure sull’energia: «Quindi – ha aggiunto il governatore della Calabria – sono abbastanza fiducioso che il rigassificatore sarà qualificato come opera strategica per l’Italia». Come si ricorderà, il Decreto Energia stava per essere approvato nelle scorse settimane dal Consiglio dei ministri ma alla fine è stato messo “in stand by” per alcune resistenze interne al Cdm (leggi qui), in particolare per la resistenza del ministro Raffaele Fitto che avrebbe fermato il provvedimento – che puntava, tra le altre misure, anche alla proroga del regime di tutela per il mercato del gas e dell’elettricità – sostenendo che altrimenti si sarebbero messi a repentaglio accordi con l’Europa in tema di Pnrr (leggi qui). In una bozza del Decreto Energia, comunque, si indicavano i rigassificatori di Porto Empedocle e di Gioia Tauro come «interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti». Nei giorni scorsi comunque da esponenti di vertice del governo – come il vicepremier e ministero degli Esteri Tajani – sono arrivate rassicurazioni sulla volontà di fare del Mediterraneo, quindi dell’area di Gioia Tauro, l’hub energetico del Paese: il decreto Energia «presto» sarà portato in Cdm, «stiamo definendo gli ultimi dettagli, non solo i nodi politici, i nodi tecnici naturalmente perché sia qualcosa che funziona», ha detto giorni fa il ministro Pichetto secondo quanto riportava l’agenzia Adnkronos. (c. a.)

