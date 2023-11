Guidano in stato di ebbrezza e causano incidenti nel Reggino, denunciati

I controlli

MELITO PORTO SALVO Guidava in stato di ebbrezza. Con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 36enne residente a Condofuri, che ha causato un’incidente stradale autonomo. L’uomo infatti, mentre percorreva con una bici a pedalata assistita la via Peripoli, è andato ad impattare contro un’autovettura in sosta riportando lesioni per le quali veniva trasportato all’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo e ricoverato in prognosi riservata. Sottoposto ad accertamento etilometrico il 36enne è risultato positivo al tasso alcolemico.

In un’altra operazione, una pattuglia del Pronto Intervento dell’Arma ha denunciato un 41enne reggino per lo stesso reato perché, sottoposto ad accertamento etilometrico a seguito di sinistro stradale autonomo senza feriti mentre si trovava sulla SS106, nei pressi di San Lorenzo Marina, a bordo di una Fiat Panda, è risultato con un tasso superiore al limite consentito, con contestuale ritiro della patente per la successiva sospensione.

In entrambi i casi i procedimenti sono attualmente pendenti in fase di indagini e l’effettiva responsabilità degli indagati saranno vagliate nel corso del successivo processo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato.