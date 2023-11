Lancio di petardi durante la partita, Daspo per due tifosi del Crotone

La misura

BENEVENTO Un provvedimento di Daspo (divieto di accesso a manifestazioni sportive) è stato emesso dal questore di Benevento a carico di due giovani tifosi del Crotone. I provvedimenti fanno seguito al lancio di due petardi, uno dei quali esploso sul campo di gioco creando pericolo per l’incolumità fisica dei presenti, in occasione dell’incontro di calcio casalingo del Benevento contro il Crotone dello scorso 1 ottobre. In virtù dei provvedimenti i due giovani non potranno accedere agli stadi e alle aree limitrofe delle strutture sportive ove si tengono incontri di calcio per un periodo di due anni. (Ansa)

