Tragedia ferroviaria, Salvini: «Non è possibile morire così. Subito 500 milioni sulla sicurezza»

Il dramma di Corigliano Rossano

ROMA «Quando mi è giunta notizia dell’incidente in Calabria, ho chiamato l’ad di RfI per avere le ultime notizie». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’assemblea della Cia-agricoltori italiani. «Non è possibile morire col semaforo rosso e con le sbarre abbassate perché c’è un autotrasportatore che si trova in mezzo. È vero che la normativa non prevede su tratte come quelle altri interventi per la sicurezza, ma io ho detto all’ad, se la normativa non lo prevede, non mi interessa: la vita umana va oltre. Quindi RfI investirà e metterà a gara a breve 500 milioni per sistemi di sicurezza sui passaggi a livello».

«Non è possibile nel 2023 che, pur funzionando tutta la tecnologia in quel maledetto passaggio a livello…il semaforo rosso, poi si abbassano le sbarre, poi passano non alcuni secondi, ma alcuni minuti prima del passaggio del convoglio. Non è possibile morire col semaforo rosso e con le sbarre abbassate perché c’è un autotrasportatore che si trova in mezzo», ha detto Salvini.