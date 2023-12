il fatto

BOVA MARINA Ancora una vittima sulla strada statale 106 nel Reggino. Un incidente mortale si è verificato a Bova Marina, dove un uomo, Totò Mauro, ex dipendente comunale, si trovava a bordo della propria moto quando è stato travolto. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma l’uomo sarebbe morto poco dopo lo scontro. E’ ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sarebbero in corso i rilievi per accertare quanto accaduto. (m.r.)