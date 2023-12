Minaccia la padrona di casa per farsi rinnovare il contratto, 47enne arrestato a Catanzaro

il fatto

CATANZARO Lo scorso 29 novembre a Catanzaro, i Carabinieri della locale Stazione Lido hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, a carico di un 47enne del luogo per i reati di atti persecutori ed estorsione aggravati. Secondo le ipotesi di reato formulate – e dal Gip ritenute, allo stato, assistite da gravità indiziaria – l’uomo da tempo vessava la proprietaria dell’abitazione in cui dimorava con la finalità di ottenere il rinnovo del contratto di affitto in scadenza, nonostante ripetuti ritardi nei pagamenti e reiterate minacce. All’ennesimo rifiuto, l’uomo si è presentato a casa della proprietaria per minacciarla e, per intimorirla, le ha danneggiato la porta con un’accetta, esigendo nuovamente il rinnovo di un contratto di locazione in suo favore.

