Natale di solidarietà a Lamezia, raduno di moto per il reparto pediatrico dell’ospedale

l’evento

LAMEZIA TERME Il freddo pungente di dicembre non ha fermato il calore umano e la passione per le due ruote nel cuore dei membri del gruppo “I Compatti” di Lamezia Terme, evento sentito ed organizzato da Candurro Gaetano. Il prossimo 17 dicembre, alle 15, una carovana di moto decorerà la Piazza Italia a S. Eufemia, pronta a partire per un viaggio speciale: un raduno a scopo benefico in pieno spirito natalizio.

L’evento avrà un duplice scopo: portare gioia e sostegno al reparto pediatrico dell’Ospedale di Lamezia Terme e diffondere l’atmosfera festosa della stagione attraverso le strade della città. Il percorso sarà intrapreso con entusiasmo, partendo dalla piazza principale e dirigendosi verso l’Ospedale, donando sorrisi e speranza.

Dopo questo toccante momento di solidarietà, il corteo di motociclisti proseguirà il suo viaggio attraverso le vie della città, portando con sé l’allegria natalizia che contagia ogni angolo di Lamezia Terme.

Il traguardo finale sarà alle 17:30 alla Piazzetta San Domenico, dove l’atmosfera festosa culminerà in un evento di solidarietà e unione, celebrando la generosità e la voglia di fare del bene.

Intrattenimento per bambini doni e tanto altro “I Compatti” dimostreranno che la stagione delle festività è un momento perfetto per estendere la mano verso chi ne ha bisogno. Tutti i possessori di due ruote, muniti di vestito di Babbo Natale, sono invitati a partecipare, unendosi alla carovana di moto e a condividere il calore umano di un Natale solidale.

