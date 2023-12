Pensioni, pagamenti a partire da oggi con tredicesima compresa

le novità

ROMA Oggi, giovedì 1° dicembre, il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili, accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito. Per quanto riguarda Poste Italiane, i pensionati che intendono ritirare in contanti la pensione presso uno sportello dei 12.800 Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale, lo potranno fare seguendo il calendario stabilito dagli uffici di Poste Italiane. Chi invece ha scelto l’accredito sulla propria banca può già recarsi dal primo giorno disponibile, cioè giovedì 1° dicembre.

Principali novità sul cedolino della pensione INPS di dicembre

Incremento 2% di cui al DL Aiuti-bis. Anche sulla mensilità di dicembre e sulla tredicesima, se spettante, prosegue il pagamento dell’incremento del 2%, riconosciuto in via transitoria, già a partire da ottobre, limitatamente sui trattamenti pensionistici e assistenziali di importo complessivo lordo fino a 2. 692 euro.

Somma aggiuntiva per l’anno 2022 (cd. Quattordicesima mensilità). Con la rata di dicembre 2022 è stata posta in pagamento la cosiddetta “seconda tranche” della somma aggiuntiva per il 2022 in favore dei pensionati che perfezionano i 64 anni di età dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 se appartenenti alla Gestione Privata, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 se provenienti dalla Gestione Pubblica, nonché ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022 e con i requisiti previsti per accedere al beneficio.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.