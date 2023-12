Rilascio del passaporto, mesi per ottenere un appuntamento. Ecco i tempi

L’indagine

ROMA Costosi e con tempi medi lunghissimi. Il sistema digitale per ottenere un passaporto in Italia per molti diviene una vera e propria Odissea. Con ritardi che si accumulano e il rischio per chi ha programmato un viaggio all’estero di non riuscire ad ottenere il fondamentale documento. Tra le Questure più lente a fornire il passaporto c’è Reggio Calabria con tempi di attesa dalla data di appuntamento di quasi tre mesi. A rilevare questo disservizio è l’ultima indagine di Altroconsumo che ha condotto un test in 17 città italiane (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia).

Ebbene da questa indagine emerge che Venezia è la città che accusa maggiori ritardi, qui ci vogliono dieci mesi per il rilascio del passaporto, seguiti dagli otto di Bolzano ed i sette di Cagliari. Al quinto posto tra le città prese a campione c’è appunto Reggio Calabria con 112 giorni, preceduta da Bari con 152 giorni di attesa dopo la prenotazione online.

Una situazione che è peggiorata rispetto ad un anno addietro, quando per ottenere il fatidico appuntamento per il rilascio o il rinnovo del passaporti di giorni ne trascorrevano 76.

Ma non solo. C’è chi è riuscito a fare peggio tra le città prese a campione. Non consentendo neppure di fornire una prenotazione agli utenti. Si tratta di Bologna, Genova, Milano. Pordenone, Potenza e Torino.

Viceversa la situazione è nettamente migliorata a Roma e Perugia dove per ottenere un appuntamento trascorre un solo giorno. Bene anche Pescara (2 giorni) e Palermo (21 giorni).

Inoltre i costi per ottenere il passaporto restano decisamente alti in Italia

Stando a quanto riportato dall’indagine di Altroconsumo, in Italia il passaporto costa in tutto 116 euro, a differenza di altri Paesi europei come Spagna (30 euro) o Germania (60 euro).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato