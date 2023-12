Metsola oggi e domani in Calabria, Occhiuto: «Importante accreditamento istituzionale»

l’agenda politica

CATANZARO «Oggi è una giornata intensa, come tutte ma quella di oggi è particolarmente importante perché oggi verrò la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che è stata molto colpita dalla nostra attività sull’ambiente, l’operazione “Tolleranza Zero”, dai droni. Vuole visitare la “Control Room”, poi domani inaugurerà con noi la centrale operativa dell’112 che ho deciso di mettere al piano terra della Cittadella. Insieme alla Metsola domani ci saranno il ministro dell’Interno Piantedosi e il vicepremier Tajani. Sono operazioni di accreditamento istituzionale della Calabria». Così su Instagram il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «La Calabria – rileva Occhiuto – era sempre stata vista come la Cenerentola, invece da qualche tempo della Calabria si parla come di una regione che sta facendo le cose per bene e se ne rendono conto anche le massime autorità dello Stato e dell’Europa. Sono davvero felice per questo». (redazione@corrierecal.it)

