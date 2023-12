Occhiuto: «Onorati della visita di Metsola, la Regione Calabria esempio da imitare»

l’incontro

CATANZARO «Sono molto felice che la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, abbia accettato il mio invito e abbia deciso di essere qui in Calabria oggi». A dirlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nel suo intervento in occasione della visita della presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, nella “Control Room” la centrale allestita nella Cittadella per il monitoraggio contro i reati ambientali «Sono onorato – ha proseguito Occhiuto – di questa occasione che ci ha dato. Quando l’ho incontrata a Bruxelles abbiamo discusso di questa iniziativa che la Calabria aveva intrapreso, che abbiamo denominato ‘Tolleranza Zero’ e che si basa sull’uso dei droni per contrastare i reati ambientali. La presidente Metsola ha dimostrato grande interesse verso questa iniziativa. Sono davvero felice che oggi lei abbia potuto constatare con i suoi occhi quanto importante sia stato il lavoro di tanti volontari, di tanti dronisti che hanno fatto segnalare la Calabria una volta tanto come un esempio da imitare in Italia e in Europa». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato