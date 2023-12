Alta velocità, Furgiuele: «La Salerno-Reggio resta la nostra priorità»

La precisazione

CATANZARO «La linea alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria è una priorità della Lega, e si inserisce in quel percorso di sviluppo infrastrutturale per il quale il ministro Salvini si sta spendendo sin dal suo insediamento proprio per ridurre le distanze e far crescere tutti i territori». Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele. «Per quanto riguarda il raddoppio della linea in prossimità di Tarsia – sostiene Furgiuele – il progetto ha evidenziato significative criticità tecniche legate alla realizzazione della galleria, che dovrebbe attraversare 20 km di roccia e falde acquifere. Non si tratta dunque di mancanza di sensibilità verso le esigenze di Corigliano Rossano né a quelle della Calabria, ma di un impedimento tecnico che impone una soluzione per il tracciato. Dopo anni di nulla, con Matteo Salvini – conclude – siamo al lavoro per invertire la tendenza e i fondi e gli investimenti fatti per realizzare non solo ferrovie ma anche strade e autostrade ne sono la prova tangibile».

