Oggi l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin

l’addio

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni, vittima di femminicidio, uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Migliaia di persone si riuniranno fuori dalla basilica di Santa Giustina a Padova per il suo funerale. Le esequie cominceranno alle 11 e saranno officiate dal vescovo di Padova, Claudia Cipolla. Alle 14, un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale di Saonara, in provincia di Padova, per un saluto da parte della comunità. Dopo le esequie, Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, morta a 51 anni a ottobre dello scorso anno per malattia. La capienza della chiesa sarà ridotta a 1200 posti, all’esterno e in Prato della Valle sono stati allestiti dal Comune due maxischermo per dare a tutti la possibilità di seguire la cerimonia.