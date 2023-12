Il ciclone in arrivo nel weekend: tanta pioggia in Calabria

le previsioni

ROMA Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci spiega cosa potrebbe succedere nei tre giorni del ponte dell’Immacolata. «Il condizionale – dice – è d’obbligo in quanto la traiettoria del ciclone che riporterà il maltempo sull’Italia potrebbe subire dei cambiamenti e modificare quindi la previsione». Intanto nelle giornate di mercoledì e giovedì ci sarà la rimonta dell’alta pressione e soffieranno venti di Maestrale. Le due giornate risulteranno in gran parte stabili e le piogge riguarderanno solamente le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel weekend il ciclone abbandonerà definitivamente l’Italia con le ultime piogge, sabato, su isole Maggiori e Calabria meridionale, ci sarà bel tempo altrove. Domenica invece trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato grazie all’arrivo dell’anticiclone, il grande assente di fine novembre e inizio di dicembre. L’alta pressione riuscirà a conquistare una bella fetta del bacino del Mediterraneo, inglobando anche gran parte del nostro Paese, soltanto al Nord si potranno verificare alcune piogge.