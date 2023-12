Marina di Gioiosa, chieste le dimissioni del sindaco dopo la lite con la comandante della polizia municipale

il caso

MARINA DI GIOIOSA IONICA Arriva in Consiglio comunale la lite tra il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Geppo Femia e il comandante della polizia municipale Lucy Molinaro che è sfociata in una denuncia. La comandante Molinaro, che ha sporto denuncia contro Femia, ha raccontato di essere stata aggredita dal primo cittadino, a tal punto da portarla a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Locri dove è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. L’episodio, che si è verificato all’interno del palazzo comunale, ha sollevato diverse polemiche: la minoranza ha chiesto a gran voce le dimissioni di Femia, che invece si difende e parla di strumentalizzazioni. Il primo cittadino, dopo la denuncia della comandante Molinaro, si è recato presso il commissariato di Polizia di Stato di Siderno per denunciare «la gravità delle false incolpazioni» chiedendo che «ogni più opportuna e necessaria indagine venga svolta a tutela della propria reputazione e dell’importante azione amministrativa in corso nel comune». In Consiglio comunale Femia si è difeso affermando che con la comandante Molinaro «c’è stata una normale interlocuzione di servizio. Sarà la magistratura ad accertare la verità». In corso, per accertare quanto avvenuto – ci sarebbe anche un testimone che ha assistito alla scena – c’è un’indagine. Intanto il primo cittadino ha deciso di trasferire le deleghe alla polizia municipale che prima lui stesso deteneva al vicesindaco Vincenzo Tavernese. (m.r.)

