La Camera di commercio di Cosenza aderisce al Tourism Digital Hub

L’annuncio

COSENZA La Camera di commercio di Cosenza ha siglato con il Ministero del Turismo un accordo di adesione e interoperabilità al Tourism Digital Hub (TDH), la piattaforma di contenuti e servizi finalizzata a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti. L’adesione al Tourism Digital Hub si inserisce anche tra le attività di collaborazione che la Camera di commercio di Cosenza realizza al fianco di Unioncamere nazionale nell’ambito della cooperazione istituzionale di quest’ultima con il Ministero del Turismo e che vede il coinvolgimento del sistema camerale per promuovere e sensibilizzare le imprese ad accreditarsi sulla piattaforma.

Un Polo del Turismo Digitale

La misura ha l’obiettivo di creare un Polo del Turismo Digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, incluso anche il portale www.italia.it, che permetta all’intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta. I benefici sono molteplici: migliorare l’offerta e aumentare l’attrattività turistica; facilitare il lavoro degli addetti al settore; migliorare l’occupazione creando maggiore richiesta. L’accordo stabilisce l’interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito www.italia.it, la Mobile App di prossimo rilascio e tutti i canali digitali connessi (Social Media), con nuovi contenuti e servizi prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti Pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati. In questa prima fase, le imprese coinvolte sono quelle rientranti nei codici ATECO 55 Ricettività, 56 Ristorazione e 79 Agenzie di viaggio e Tour operator, con l’invito ad accreditarsi gratuitamente sulla piattaforma TDH. Gli operatori interessati possono ottenere maggiori informazioni sulle procedure scrivendo a cultura.tursimo@cs.camcom.it.

