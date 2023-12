A Lamezia è già Natale: inaugurati i mercatini – FOTO E VIDEO

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Sono stati inaugurati ieri sera, nell’area pedonale, i mercatini di Natale a Lamezia Terme. Si tratta di una iniziativa realizzata attraverso la collaborazione tra Unpli Calabria e la Pro Loco di Lamezia. In occasione dell’8 dicembre e la festa dell’Immacolata Concezione, sono state aperte al pubblico delle originalissime casette in legno, concepite per ospitare la vendita di prodotti di ogni tipo: dagli oggetti prettamente natalizi e decorativi, ai prodotti tipici della gastronomia locale, ma anche caldarroste, prodotti artigianali e tanto altro.







Insomma, anche a Lamezia Terme le festività natalizie sono entrate ormai nel vivo e i mercatini di Natale, così come avviene in tante altre città, hanno attirato migliaia di cittadini lametini (e non solo) sulle vie del centro cittadino.

A seguire, come da tradizione, si è rinnovato l’omaggio alla statua della Madonna dell’obelisco, in Piazza Ardito, da parte della comunità religiosa lametina insieme ai Vigili del Fuoco.