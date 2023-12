Nasce PQM, il settimanale diretto da Giandomenico Caiazza

Editoria

NAPOLI Nasce PQM, il nuovo settimanale che esce insieme al Riformista. La rivista, diretta dall’avvocato Giandomenico Caiazza, già presidente delle Camere penali è stata presentata stamattina all’Hotel Romeo di Napoli dal direttore Caiazza, insieme a Paolo Liguori e Piero Sansonetti. Si tratta di un settimanale interamente dedicato allo studio, all’approfondimento e alla divulgazione dei problemi teorici e pratici della giustizia.

Pqm è la formula con la quale si concludono le sentenze – è stato spiegato -. Sta per: Per Questi Motivi. Proprio così: per questi motivi – e cioè uno spaventoso vuoto culturale e giuridico in gran parte dell’opinione pubblica e delle classi dirigenti – nasce il nuovo settimanale».

«È una sfida che merita di essere raccolta – commenta il direttore Caiazza – per coprire un vuoto assordante nel nostro panorama editoriale e mediatico. La giustizia penale è un tema politico e sociale cruciale, perché è il luogo dove avviene quotidianamente lo scontro tra la potestà punitiva dello Stato ed i diritti primari (libertà, dignità) della persona. Comprenderne regole, ragioni e devianze esige competenza, libertà morale ed onestà intellettuale. Oggi quei temi sono affrontati in modo ideologico, strumentale, polemico, tendenzialmente conformista e quasi sistematicamente disinformato. Non solo: è evidente -e sconfortante- la schiacciante prevalenza, a partire dalla cronaca giudiziaria, del punto di vista dell’Accusa».