Sette sindaci calabresi in udienza dal Papa. «Grande emozione» – FOTO

l’evento

ROMA Sette sindaci calabresi del Cosentino in udienza oggi dal Papa. Si tratta dei primi cittadini di Aprigliano Alessandro Porco, di Celico Matteo Lettieri, di Piane Crati Stefano Borrelli, di Rovito Giuseppe De Santis, di Altilia Pasqualino De Rose, di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù e di Grimaldi, Roberto De Marco. «È stata una grande emozione rappresentare le nostre comunità in udienza con il santo Padre», ha scritto sul suo profilo facebook il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco, che ha postato anche alcune foto dell’incontro con il Pontefice. «Una grandissima emozione oggi in udienza dal Santo Padre», ha scritto invece Matteo Lettieri, sindaco di Celico.









Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato