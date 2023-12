Aggredirono due extracomunitari, disposti i domiciliari per due giovani di Cassano Ionio

la decisione

CASTROVILLARI “Revocata la misura cautelare in carcere e disposti gli arresti domiciliari per due giovani residenti a Cassano allo Ionio, L.P. G. di 23 anni e M.S. di 19 anni, accusati di un violento pestaggio ai danni di due extracomunitari, due ragazzi gambiani, avvenuto a Cassano all’Ionio, in viale Stazione, nel giugno scorso. È questa la decisione assunta dal Gip di Castrovillari al termine dell’udienza preliminare che ha visto accolte le richieste del collegio difensivo composto dagli avvocati Ettore Zagarese e Nicoletta Grandinetti. Lo riferisce una nota stampa. “Il processo, con le forme del rito abbreviato, proseguirà – aggiunge la nota – il prossimo 14 febbraio con l’audizione di un consulente tecnico di parte indicato dagli imputati. I due, unitamente ad altri coimputati, sono accusati di tentato omicidio con l’aggravante dell’odio razziale, accusa contestata sin dalle prime battute del processo dai due giovani e dal collegio di difesa”.