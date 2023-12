Ha un malore e si scontra con un’altra auto, donna di Laino Borgo muore in Basilicata

il fatto

POTENZA Una donna sessantenne di Laino Borgo in provincia di Cosenza, alla guida del suo mezzo, è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto sulla statale diciannove a Lauria (Potenza), a pochi passi dalla stazione vecchia. La signora era alla guida dell’auto quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita da un malore improvviso che le avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. La macchina così sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere. Insieme alla lei al lato passeggero c’era un uomo di 65 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lagonegro (Potenza). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e polizia. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato