Manca l’acqua a Vibo Valentia, il sindaco chiude le scuole

A causa della carenza idrica e dell’interruzione, prevista per domani, dell’erogazione dell’acqua, per prevenire situazioni di rischio igienico-sanitario, il Comune di Vibo Valentia ha stabilito per domani la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, comprese le scuole dell’infanzia pubbliche e private, asili nido pubblici e privati, ad esclusione di quelle ricadenti nella frazione “Piscopio”. Lo ha stabilito il sindaco di Vibo, Maria Limardo, con l’ordinanza n. 906 dell’11 dicembre 2023, citando una comunicazione di Sorical: «Si comunica che alle ore 19:00 circa i nostri sistemi di TLC ci allertavano della bassa portata idrica sulla condotta adduttrice Alaco versante Tirreno per i serbatoi di Rai, Mura Greche, Tiro a Segno, Sopraelevato VV e Sopraelevato Vena, pertanto nella giornata di domani sarà interrotta l’erogazione idrica. Le squadre di manutenzione sono alla ricerca di questa importante perdita, seguiranno aggiornamenti nella tarda serata».