Castiglione Cosentino, housing sociale: esperienze di servizi sociali di prossimità

COSENZA A conclusione del progetto di housing sociale durato 4 anni, denominato A.R.C.A. Azioni di Recupero Comunitario del disagio Abitativo, sostenuto da Fondazione con il Sud, di cui il Centro di Solidarietà Il Delfino è soggetto responsabile, si terrà l’evento finale di restituzione dei risultati dal titolo “I progetti di housing sociale, esperienze di servizi sociali di prossimità”. Dal 2020 il progetto A.R.C.A., localizzato a Castiglione Cosentino, ha supportato nuclei familiari in condizioni di fragilità e vulnerabilità socioeconomica, offrendo loro alloggi sociali e accompagnandoli verso l’autonomia socio-economica, con percorsi di orientamento al lavoro e tirocini formativi in azienda. Durante l’evento finale sono previste le testimonianze degli operatori del Delfino che hanno lavorato al progetto e l’intervento di una famiglia beneficiaria dell’housing sociale nel progetto A.R.C.A.

Saranno illustrati l’esperienza vissuta ed i risultati raggiunti. Interverranno i partner con cui Il Delfino ha realizzato le attività di progetto fin dal momento della presentazione della proposta: Associazione Chiron per le azioni dedicate all’orientamento ed all’inserimento lavorativo; CSV Cosenza per le azioni dedicate all’inclusione sociale di adulti e minori; il sindaco di Castiglione Cosentino. Interverranno inoltre gli enti ecclesiastici che si sono poi aggiunti a sostegno concreto delle attività nel corso di questi 4 anni. Per la parte istituzionale ci saranno le testimonianze dei rappresentanti del Comune di Casali del Manco e del Comune di Castrolibero che racconteranno la loro nuova esperienza sull’housing sociale e ci sarà l’intervento conclusivo da parte dell’Assessore al Welfare della Regione Calabria, Emma Staine. Il luogo in cui si svolgerà è il Polifunzionale del Centro di Solidarietà Il Delfino a Castiglione Cosentino (CS), che è una struttura recuperata e ristrutturata proprio grazie al finanziamento ricevuto da Fondazione con il Sud per il progetto A.R.C.A. Appuntamento per il 14 dicembre 2023 alle ore 9.30 presso il Polifunzionale del Centro di Solidarietà Il Delfino a Castiglione Cosentino.