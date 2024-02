La riunione d’urgenza della Lega di B: «Si tutelino i campionati nazionali»

le riforme del calcio

ROMA Tutelare i campionati nazionali: è questo l’obiettivo indicato dal direttivo della Lega di Serie B, riunito d’urgenza in vista dell’Assemblea dei club di serie B di giovedì prossimo, in tema di riforme del calcio italiano. Il direttivo si è riunito per discutere delle tematiche che riguardano gli equilibri tra le competizioni internazionali e nazionali, «da valutare – sottolinea la Lega – anche alla luce dei principi solidaristico e di equa competizione espressi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, delle riforme di sistema e delle proposte approvate alla unanimità dalla Lega B, fatte pervenire a tutte le componenti federali». Nella riunione, che si è svolta online, «si è infine discusso dei rapporti con le altre leghe, nell’ottica di riuscire a condividere alcuni principi ispirati a soluzioni che la Lega B ha come obiettivo per il futuro, la valorizzazione e la crescita del calcio italiano».

