De Francesco: «Bene Decaro sulla fusione dei Comuni»

la “grande cosenza”

COSENZA «Apprezzo la posizione assunta dal presidente Anci, Antonio Decaro, sul progetto di legge di fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Il presidente Decaro ha giustamente sottolineato la legittimità dell’operazione in chiave politica e istituzionale, ovviamente sulla base della sovranità popolare che si esprimerà attraverso il referendum. Decaro coglie lo spirito partecipativo della proposta di legge e il vincolo della scelta democratica referendaria ma invita contemporaneamente a non legarsi a idee di campanile. Mi sembra una visione obiettiva ed equilibrata che giunge peraltro da un esponente del centrosinistra e che conferma la validità e il senso di un iter legislativo condotto con assoluta terzietà. Auspichiamo che da queste parole possano nascere stimoli per una collaborazione politica e istituzionale a 360 gradi senza divisioni, nella consapevolezza che la costruzione di una grande realtà urbana sia patrimonio collettivo e non di parte». Lo afferma la Presidente della Prima commissione consiliare regionale, Luciana De Francesco, di Fratelli d’Italia. Che commenta le dichiarazioni rese dal sindaco di Bari in un articolo del Corriere della Calabria (qui la notizia).