Cosenza, festa e Samp. Caserta: «Pensiamo alla partita». Pirlo: «Tutino? Lo abbiamo studiato»

COSENZA Lo stadio “San Vito-Marulla” è pronto ad indossare l’abito della festa per il suo compleanno numero 110. Lo farà domani sera alle 20.30, venerdì 23 febbraio, sfidando la Sampdoria del campionato del mondo Andrea Pirlo. Ma i cancelli si apriranno due ore prima dell’inizio della partita, per consentire ai tifosi di accedere con calma all’impianto cosentino (che proprio due giorni fa, dopo un anno di attesa, ha ritrovato la sua Tribuna B) e di assistere allo spettacolo organizzato dal club. Mentre scriviamo, i biglietti venduti hanno superato quota 11 mila ma la sensazione è che fino a domani il numero sia destinato a crescere ulteriormente.

I sostenitori della Samp al “San Vito-Marulla” solo con la fidelity card

Il clima di festa che si respirerà domani allo stadio “San Vito-Marulla” non fa comunque calare l’attenzione degli addetti ai lavori su una sfida che metterà di fronte, oltre a Cosenza e Sampdoria, anche due tifoserie storicamente rivali. Proprio per questa ragione la partita è stata classificata “a rischio 3” dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Ciò vuol dire che a Cosenza potranno arrivare soltanto i sostenitori blucerchiati provvisti della tessera del tifoso (fidelity card) come già accaduto nel derby di andata tra il Catanzaro e il Cosenza quando al “Ceravolo” oltre ai gruppi organizzati, arrivarono anche interi nuclei familiari. L’augurio è che il compleanno della squadra rossoblù possa svolgersi senza alcun problema di ordine pubblico.

Caserta: «La festa? Devo isolare la squadra»

«La partita dell’andata (persa 2 a 0 dal Cosenza, ndr) l’abbiamo dimenticata – ha detto oggi in conferenza stampa il tecnico rossoblù Fabio Caserta – anche se alcune cose buone in quell’occasione le abbiamo fatte. Adesso conta solo la partita di domani, so che c’è un’atmosfera di festa per i 110 anni del Cosenza, però, anche se non è facile, io devo cercare di isolare la squadra e metterla al riparo dai festeggiamenti, perché ci aspetta una sfida difficile contro una squadra che cambia spesso e questo potrebbe crearci qualche difficoltà nella preparazione. La speranza è vincere per gioire alla fine insieme ai nostri tifosi. Guardando la classifica, si potrebbe pensare che la Samp è in difficoltà, ma se si guardano bene le partite ci si accorge che spesso ha fatto bene. Ma sono fiducioso, abbiamo lavorato sodo in settimana, sarà una sfida a viso aperto, con una cornice di pubblico bella che quest’anno non si è mai vista».

L’assenza per squalifica di Venturi e quella per infortunio di Meroni, costringerà Caserta a schierare il giovane Fontanarosa dall’inizio al centro della difesa. «È un ragazzo giovane – ha evidenziato l’allenatore – che ha commesso qualche errore in passato ed è normale. A mio avviso è affidabile, ha disputato anche delle ottime partite, da questo punto di vista sono molto tranquillo». Per Caserta Antonucci non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, mentre Mazzocchi «rende meglio sulla fascia». Invece su Tutino, «l’ho sempre detto, potenzialmente può giocare tranquillamente in serie A. Lo deve capire lui durante la settimana alzando i ritmi, anche perché poi la partita è lo specchio del lavoro che svolgi in allenamento. Se Gennaro non gioca in A significa solo che deve modificare qualcosa da questo punto di vista. Ora ha l’età giusta per fare questo scatto. Credo lo abbia capito, questo può essere un anno decisivo per lui. Va anche detto che se sta facendo bene è per il supporto che gli fornisce la squadra. Lui, a differenza di Forte, non ha compiti difensivi. La forza di questa squadra è il gruppo, la compattezza, la voglia di non mollare mai». Ma dopo cinque risultati utili consecutivi, dove può arrivare questo Cosenza? «Se tutto andrà bene – spiega Caserta – a questa domanda risponderò domani dopo la partita. A prescindere dai risultati, penso che l’amore per questa squadra non debba mai mancare da parte dei tifosi. Il nostro compito è quello di alimentare questo entusiasmo che si respira in città». Contro la Samp saranno out Venturi per squalifica e Cimino e Meroni per problemi fisici. Rientra Marras. Questa la probabile formazione, in campo con il 4-2-3-1: Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Tutino, Marras; Forte.

Pirlo: «Tutino è un attaccante forte per la categoria»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo, alla vigilia della partita di domani ha elogiato Gennaro Tutino. «Sta facendo ottime cose – ha detto – soprattutto ultimamente, è un attaccante di categoria, sa muoversi molto bene, attacca la profondità, è un giocatore veloce che sa muoversi bene anche accanto a un’altra punta. Lo abbiamo studiato». «A Cosenza – ha continuato – troveremo un ambiente caldo perché quando giochi contro la Sampdoria c’è molta attesa. Noi non ci faremo influenzare dall’ambiente perché siamo abituati a giocare sotto pressione con tanti tifosi. Anzi ci deve dare una spinta in più per essere concentrati e fare bene la partita». (fra.vel.)

