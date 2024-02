Ospedale Annunziata, Caruso: «Non si indebolisca ulteriormente pediatria»

l’intervento

COSENZA «È stato deliberato un nuovo atto aziendale per l’organizzazione dei servizi ospedalieri all’Annunziata di Cosenza in cui si indebolisce, a quanto è dato sapere, ulteriormente, la pediatria del nostro territorio. Se così fosse sarebbe gravissimo, anche se è già spiacevole che questo nuovo provvedimento sia stato deciso senza sentire il bisogno di discuterlo con le Istituzioni più prossime ai cittadini: i Comuni». Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso su facebook. «Non consentirò – aggiunge Caruso – che si facciano giochi sulla pelle dei nostri cittadini che soffrono da tempo di un sistema sanitario inefficace ed inefficiente, incapace di garantire i livelli essenziali di assistenza, non ultimo i servizi di cura ospedaliera ai piccoli pazienti dell’Annunziata, che si sta depauperando giorno dopo giorno, seppur in presenza di straordinari professionisti medici e valenti operatori sanitari. E’ arrivato il momento di far sentire forte e unita la voce dei sindaci calabresi anche sui temi della sanità, atteso il fallimento fatto registrare in oltre due anni di gestione dal Presidente della #RegioneCalabria e commissario ad acta, Roberto Occhiuto».

