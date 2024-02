Cutro, Mattarella premia la solidarietà calabrese

a un anno dal naufragio

ROMA C’è anche Nicolina Parisi, 82 anni, nell’elenco dei 30 cittadini cui sono state conferite da Mattarella le onorificenze al Merito della Repubblica: Parisi è Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana «per rappresentare lo spirito di solidarietà mostrato dalla popolazione calabrese nell’offrire un aiuto dopo il terribile naufragio di Cutro». La donna ha subito offerto la propria disponibilità ad accogliere nella tomba di famiglia le salme dei migranti deceduti dopo il naufragio di Cutro.

Mattarella ha conferito, motu proprio, queste trenta onorificenze al Merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il presidente della Repubblica ha individuato, fra i tanti esempi, alcuni casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato