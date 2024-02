Incidente sulla Statale 106 nel Cosentino, soccorsi sul posto

il fatto

COSENZA Un incidente stradale si è verificato in serata sulla strada Statale 106 tra Trebisacce e Albidona, in provincia di Cosenza. Sul posto presenti le forze dell’ordine e il soccorso stradale di Stigliano. «Nonostante il violento impatto per fortuna non ci sono vittime. Raccomandiamo la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la “strada della morte”», comunica l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

