Mangialavori: «Da Forza Italia grande attenzione per la classe dirigente calabrese» – VIDEO

il commento

ROMA «È un nuovo inizio, Forza Italia dimostra di essere viva, di essere in ottima salute. Oggi il congresso fa partire il nuovo corso». Lo ha detto ai microfoni del Corriere della Calabria Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera. «Siamo felicissimi del fatto che il nostro presidente rientri a pieno titolo tra i vicesegretari nazionali del nostro partito». «Forza Italia – ha detto infine Mangialavori – sta dimostrando e ha dimostrato una grande attenzione per la classe dirigente calabrese e noi stiamo facendo di tutto per tenere alto il nome della nostra terra». (redazione@corriere.it)