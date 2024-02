Sellia Marina, Walter Placida candidato a sindaco

la scelta

«È con grande entusiasmo e dedizione che oggi annuncio la mia disponibilità alla candidatura a Sindaco di Sellia Marina. Ho il privilegio di vivere in questa comunità e sento il dovere di contribuire al suo sviluppo e al suo benessere. Il mio impegno nei confronti di Sellia Marina è stato testimoniato negli anni attraverso il mio lavoro nel settore oleario e il ruolo di presidente di Confagricoltura della provincia di Catanzaro. Ora, desidero portare questa esperienza e questa dedizione al servizio della nostra città, lavorando insieme per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità che ci attendono».

L’ha detto Walter Placida nel corso dell’incontro tenutosi nella nuova sala del Consiglio comunale sul tema “Impegno, Valori e Competenze per un nuovo progetto di città”, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti della comunità, e membri della stampa locale. «Sellia Marina – ha aggiunto Placida – ha bisogno oggi di disegnare il proprio futuro con una squadra di lavoro che conosca i processi di trasformazione nazionali ed europei in atto e che dia risalto e valorizzazione al suo vasto territorio con le sue complessità e peculiarità». Ha concluso: «Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo percorso per costruire insieme una comunità che offra occasioni e prospettive di crescita con l’obiettivo principale di non lasciare indietro nessuno attraverso una visione chiara delle strategie da attuare. Insieme possiamo costruire un futuro luminoso per Sellia Marina».