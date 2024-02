Succurro: «Forza Italia in Calabria conta grazie a rappresentanti autorevoli sul territorio»

il congresso degli azzurri

ROMA Il riconoscimento al lavoro svolto in Calabria e l’ottimismo per le sfide future, a partire dalle elezioni europee. È molto soddisfatta Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore presente al congresso degli azzurri a Roma: «La Calabria è presente e continua a crescere – dice al Corriere della Calabria – e ad avere rappresentanti autorevoli e forti che dimostrano quanto sia importante fare politica sul territorio e farla per bene. Il ruolo di vicesegretario nazionale di Forza Italia per il presidente Occhiuto denota che la Calabria è importante per i vertici del partito. Il nostro elettorato crede fortemente in Forza Italia, e la nostra classe dirigente ha una grande valenza: i rappresentanti sono punti di riferimento forte e dimostreranno la loro forza alle prossime Europee».

Nel giorno in cui il governatore della Calabria ha azzerato le polemiche e rilanciato Forza Italia («Voglio rendere orgogliosi i calabresi, il vero banco di prova è amministrare»), il coordinatore regionale degli azzurri e parlamentare, Francesco Cannizzaro, ha avuto parole di elogio per Occhiuto, definendolo «un grande vice Tajani. Siamo stati bravi a gestire l’eredità di Berlusconi – ha aggiunto – e Forza Italia si candida a diventare il primo partito del centrodestra».