Ucraina, due anni di guerra: Meloni a Kyiv

l’anniversario

Una cerimonia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’aeroporto Antonov di Hostomel, luogo simbolo della resistenza ucraina nelle ore immediatamente successive all attacco russo sulla capitale, la firma degli accordi di sicurezza Italia-ucraina a palazzo Mariinskij, sede della presidenza ucraina e poi la riunione del G7 in videoconferenza dalla cattedrale di Santa Sofia nel centro di Kiev. Questi gli appuntamenti della giornata della premier, Giorgia Meloni, a Kiev per il secondo anniversario dell’invasione russa dell’ucraina. La riunione del G7 in videoconferenza si terra’ alle 17 locali (le 16 italiane). La presidente del Consiglio, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio e presidente di turno del Consiglio Ue, e il primo ministro canadese Justin Trudeau, parteciperanno a breve a una cerimonia all’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a 10 chilometri da Kiev. Zelensky consegnerà le onorificenze militari ad alcuni soldati superstiti della battaglia di Hostomel, lo scontro tra le forze della Federazione Russa e l’esercito ucraino che si svolse proprio tra il 24 e il 25 febbraio 2022 per la conquista dell’aeroporto, obiettivo considerato strategico dalle forze russe per la conquista della capitale ucraina. I russi riuscirono a conquistare l’area aeroportuale ma grazie all’inaspettata resistenza ucraina, la pista di atterraggio dell’aeroporto risulto’ troppo danneggiata per poter permettere alle forze di Mosca di far atterrare i propri aerei e creare quindi una testa di ponte un ponte aereo per la conquista della capitale. I leader interverranno dal palco.