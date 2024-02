Le 100 presenze di Tutino con la maglia del Cosenza: «Alla ricerca di nuovi traguardi»

La dichiarazione

COSENZA Nonostante la sconfitta nella gara di venerdì sera contro la Sampdoria, Gennaro Tutino ha voluto mandare un messaggio alla tifoseria del Cosenza. Innanzitutto partendo da un numero: quella contro i blucerchiati è stata infatti la sua centesima presenza in maglia rossoblù. Ecco il suo messaggio pubblicato sui suoi profili social. «100 partite in rossoblu, nei Centodieci anni della nostra squadra .100 in meno di 3 stagioni.

Dalla prima con il numero 25 contro l’Alessandria in coppa Italia che ero un ragazzino , al 9 che indosso con orgoglio oggi».



«In mezzo – scrive ancora Tutino – tante gioie, emozioni, vittorie e momenti indimenticabili.. tanto amore e tanto affetto, quello che mi regalate ogni giorno e per il quale non smetterò mai di ringraziarvi. Avrei voluto festeggiare con una vittoria insieme a voi e ai miei compagni ,ma il calcio è anche questo , sarebbe stato tutto troppo bello».

«E allora vado alla ricerca di un altro momento – conclude l’attaccante rossoblù -, di altri traguardi , di altri gol …anche se in fondo so che quello che ho dato in cambio a quello che ho ricevuto non sarà mai abbastanza!».