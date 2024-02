Pagamenti delle aziende, sui ritardi gravi Sud e Isole doppiano il Nord: solo la Sicilia fa peggio della Calabria

il dato

Fotografa le abitudini di pagamento delle aziende italiane al 31 dicembre 2023 lo studio sui pagamenti di Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere aggiornato al 31 dicembre 2023. Dai dati emerge come le regioni più virtuose si trovano nel Nord: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni con la maggiore quota di pagamenti regolari (sopra il 47%), mentre Sicilia e Calabria occupano l’ultima posizione del ranking regionale del pagamento puntuale con una quota pari al 23,1% per la prima e 25% per la seconda. E sui ritardi gravi Sud e Isole doppiano il Nord. A dicembre 2023 i pagatori puntuali rappresentano il 41,1% del totale, indice in miglioramento rispetto al 34,7% misurato alla fine del 2019 (dati pre-pandemia); i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo raggiungono il 9,6% alla fine dell’anno, dato migliorativo rispetto alla fine del 2019 (10,5%); le micro imprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 43%, ma registrano anche il più alto livello di ritardi gravi (10,5%).