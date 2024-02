Agroenergie, a Rimini tutto pronto per “Key” con Confagricoltura

l’appuntamento

RIMINI Tutto pronto per KEY – The Energy Transition Expo, la fiera dedicata alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Alla manifestazione, in programma da domani al 1° marzo a Rimini, sarà presente anche Confagricoltura con un programma di appuntamenti dedicati in particolare alle declinazioni del solare in agricoltura e alla condivisione e produzione dell’energia a livello locale.

Molti gli ospiti previsti nello stand (numero 53, Padiglione C1). Si parte mercoledì 28 con il convegno dedicato alle esperienze innovative del fotovoltaico in agricoltura. Parteciperanno Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna; Yariv Ben Naim, responsabile sistemi agrivoltaici all’Università di Bar-Ilan a Tel Aviv; il docente universitario israeliano Jonathan Rottemberg, che interverrà sull’Agricoltura 4.0.

Nel primo pomeriggio di mercoledì il vicepresidente di Italia Solare, Rolando Roberto, sarà presente all’incontro sullo sviluppo dell’Agrisolare nel nostro Paese con Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura e presidente di ANB, l’Associazione dei bieticoltori italiani.

Giovedì 29 febbraio, alle 10.30, si parlerà delle misure del Pnrr dedicate alle Comunità energetiche (Cer) con Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria, Tommaso Maria Galassi e Andrea Guzzetti, rispettivamente responsabile Partnership e Sviluppo comunità energetiche Edison Energia e responsabile Comunità energetiche di Edison Next.

Alle 14.30 l’incontro dedicato all’efficientamento energetico e alla mobilità elettrica negli agriturismi. Il vicepresidente di Agriturist, Giampietro Bisagni, e Riccardo Cassetta, responsabile per il B2B mobility marketing & sales Enel X, ne parleranno con i titolari di alcune delle strutture agrituristiche attente al tema.

C’è un rinnovato interesse delle imprese agricole a investire ulteriormente nelle energie rinnovabili e nel fotovoltaico, evidenzia Confagricoltura, strumento fondamentale per migliorare la sostenibilità delle produzioni agricole, ma, ancor di più, per tutelare la competitività delle produzioni, soprattutto in una fase economica così delicata. Per questo la Confederazione dedica ampio spazio a Rimini agli approfondimenti e al confronto con i player anche internazionali, del settore.

