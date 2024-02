CreativiTalk, il podcast che svela il lato nascosto dei protagonisti del nostro tempo

l’idea

COSENZA Nasce CreativiTalk, il podcast ideato dai giornalisti e docenti Carlo Minervini e Vittorio Scarpelli: un viaggio alla scoperta del lato nascosto e sorprendente dei protagonisti del mondo culturale, dello sport e del web.

Con ironia e attenzione, Minervini e Scarpelli conducono gli ascoltatori in un vortice di storie, passioni, sfide e curiosità di chi ha saputo trasformare la propria creatività in un’arte, un’impresa, una missione. CreativiTalk non è solo un podcast, ma un’esperienza immersiva che regala momenti di riflessione, interrogativi, emozioni e divertimento. Nella prima puntata, il microfono si accende per Francesco Repice, storico radiocronista Rai e voce iconica del calcio italiano. Dalle telecronache infuocate ai reportage dai Mondiali, Repice si racconta a cuore aperto, svelando aneddoti inediti e riflessioni profonde sulla società, la politica e il costume. Un viaggio emozionante che, partendo dalla Calabria, attraversa il tempo e lo spazio, dagli anni ’70 ai giorni nostri, per regalarci un ritratto intimo e inedito di uno dei simboli del giornalismo italiano.