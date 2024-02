Roggiano Gravina, non si ferma all’alt: i carabinieri lo inseguono

il caso

COSENZA Non si ferma al posto di blocco e i carabinieri lo inseguono. Ieri pomeriggio a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, un cittadino marocchino a bordo di una vettura non ha rispettato l’alt intimatogli da una pattuglia di carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo. L’uomo dopo aver accelerato davanti all’alt imposto dai militari, si è dato alla fuga. Immediato l’inseguimento da parte dei carabinieri della compagnia di San Marco Argentano guidati dal comandante Marco Arezzini. L’uomo non è legato a nessun clan o gruppo criminale della zona, da quanto si è appreso era di passaggio a Roggiano proveniente da Corigliano Rossano. (f.b.)