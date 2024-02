Sfugge all’alt dei Carabinieri, giovane inseguito e fermato a San Marco Argentano

il caso

ROGGIANO GRAVINA È stato rintracciato e fermato, l’uomo che non aveva rispettato l’alt imposto dai carabinieri di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Ieri pomeriggio, a bordo di una vettura, il giovane di origine marocchina proveniente da Corigliano Rossano aveva bypassato il posto di blocco dando il via all’inseguimento da parte dei militari. Oggi, dopo alcune ricerche, il fuggitivo è stato rintracciato e fermato nella zona industriale di San Marco Argentano, dove aveva trovato riparo all’interno d’un capannone. Le indagini sono in corso (f.b.)