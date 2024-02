La “stoccata” di Lucano al Pd: «Ho detto no ai dem perché hanno accettato guerra e neoliberismo»

il personaggio

RIACE «Anche il Partito democratico ha insistito per una mia candidatura alle Europee, dandomi tutte le garanzie che volevo. Ma io non potevo legarmi ad un partito che ha accettato la guerra e l’invio delle armi all’Ucraina». Così l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano parlando con l’Ansa, dopo che è stata ufficializzata la notizia della sua candidatura alle Europee con Allenza Verdi e Sinistra. «Non ho voluto accettare – ha aggiunto Lucano – una candidatura più facile e per la quale il raggiungimento del quorum non sarebbe stato un problema. Non so quanti politici rifiutano candidature sicure e scelgono l’incerto, ma io l’ho fatto». Secondo l’ex sindaco di Riace, inoltre, «il Pd è anche un partito che ha accettato il neoliberismo e lo spettro che si cela dietro l’odissea dei viaggi della speranza che poi portano a tragedie come quella di Cutro».

