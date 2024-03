Il Pd: «Rilanciare gli investimenti nell’area industriale Papa Benedetto XVI»

l’iniziativa

LAMEZIA TERME «Una delle più grandi realtà industriali del Mezzogiorno che il presidente Occhiuto e l’assessore alle attività produttive farebbero bene a visitare». Così il consigliere regionale le del Pd Raffaele Mammoliti. «Stamattina nell’area industriale Papà Benedetto XVI – riferisce Mammoliti – ho incontrato lavoratori e imprenditori per ragionare sulle azioni da mettere in campo per rafforzare l’occupazione e il sistema produttivo rendendolo sempre più attrattivo e competitivo. Una realtà dinamica che è riuscita a diventare positivamente attrattiva per la posizione strategica al centro della Calabria vicino all’aeroporto e alla A/2. All’interno della vastissima area industriale sono presenti insediamenti significativi con circa 100 aziende e 1500 lavoratori. Insediamenti che svolgono la loro attività in tutti i settori dell’economia: manifatturiero, agroindustria, metalmeccanico, trasporti, logistica. La prima visita è stata effettuata presso lo stabilimento dell’imprenditore Pippo Callipo oggetto di atti intimidatori nelle settimane scorse. Garantire la sicurezza – agiunge il consigliere regionale del Pd – è una precondizione imprescindibile per dare sostegno e fiducia alle imprese, ai lavoratori, al territorio. L’intento degli incontri consiste nel voler sollecitare a tutti i livelli di governo e responsabilità azioni mirate attraverso l’utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili (Pnrr, fondi comunitari) al fine di rilanciare gli investimenti per allargare la base produttiva e l’occupazione. All’incontro erano presenti una delegazione di dirigenti del Pd unitamente al segretario regionale senatore Nicola Irto il quale ha invitato alcuni imprenditori a partecipare alla conferenza di programma che si terrà in Calabria nel prossimo mese di marzo». L’iniziativa proseguirà in serata a Lamezia Terme con un confronto pubblico alle ore 17.30.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato